Как вы считаете, сочувствует ли И. Бунин господину из Сан-Франциско?
Литература
Как вы считаете, сочувствует ли И. Бунин господину из Сан-Франциско?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что этот человек прожил жизнь бездушно, только наживал деньги. Поэтому после его смерти никто особенно не опечалился.
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