Помогите!! Рассчитать массу и число частиц которое содержится в 1.5 моль N2 и 1.5 моль О2.

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N=NАвогадро*n m= 6,02*10 в 23 степени*1,5 моль= 9,03* 10 в 23 степени m= M*n m= 28*1,5 моль= 42 г - это все для азота N= 6,02*10 в 23 степени* 1,5 соль = 9,03* 10 в 23 степени m=32*1,5 моль= 48 г - это для кислорода