Помогите!! Рассчитать массу и число частиц которое содержится в 1.5 моль N2 и 1.5 моль О2.

Химия
Помогите!! Рассчитать массу и число частиц которое содержится в 1.5 моль N2 и 1.5 моль О2.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=NАвогадро*n  m= 6,02*10 в 23 степени*1,5 моль= 9,03* 10 в 23 степени m= M*n  m= 28*1,5 моль= 42 г   - это все для азота N= 6,02*10 в 23 степени* 1,5 соль = 9,03* 10 в 23 степени m=32*1,5 моль= 48 г - это для кислорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В какой цвет необходимо покрасить каждый ряд пирамиды зиккурады
Ответить
Математика
Номер 4 где надо какое число 3,5,12 являетсякорнем
Ответить
Биология
Почему биологическое разнообразие относят к условиям обеспечивающим устойчивос??ь биосферы?
Ответить
Английский язык
Лист на роботу ...устроиваться ... на анг мове
Ответить
Литература
Даю 20 баллов! Помогите! Выделите грамматическую основу в предложении: Но одна знакомая тётенька посоветовала выпить мне голову смесью.
Ответить