Даю 20 баллов! Помогите! Выделите грамматическую основу в предложении: Но одна знакомая тётенька посоветовала выпить мне голову смесью.
Литература
Даю 20 баллов! Помогите! Выделите грамматическую основу в предложении: Но одна знакомая тётенька посоветовала выпить мне голову смесью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто - тетенька,подчеркиваешь одной чертой.Что сделала - посоветовала,подчеркиваешь двумя чертами
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