Даю 20 баллов! Помогите! Выделите грамматическую основу в предложении: Но одна знакомая тётенька посоветовала выпить мне голову смесью.

Литература

Даю 20 баллов! Помогите! Выделите грамматическую основу в предложении: Но одна знакомая тётенька посоветовала выпить мне голову смесью.

Автор: Гость