Где живут, чем питаются Прямокрылые? Заранее спасибо
Биология
Где живут, чем питаются Прямокрылые? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямокрылые обитают на открытых ландшафтах . Это роющие или прыгающие насекомые, питающиеся преимущественно растительной или смешанной пищей, иногда встречаются хищники, питающиеся животной пищей.
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