В какой цвет необходимо покрасить каждый ряд пирамиды зиккурады

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Число «ступеней» зиккуратов тоже имело символическое значение: историки полагают – отнюдь не случайно то, что у шумеров зиккураты обычно имели три террасы, а у вавилонян – семь. Это интерпретируются таким образом: жители Шумера закладывали в это свои представления о делении мира на три основных части – подземный мир (царство мёртвых), земной мир (мир людей) и небесный мир (обитель богов). А вот в Вавилоне мироздание делилось на семь уровней, отсюда и семь террас вавилонских зиккуратов. Правда, в этом отношении очень мало достоверных данных, так что, по большому счёту, это только догадки, более или менее обоснованные. Вместе с тем можно встретить и совсем не имеющие реальных оснований сведения: например, весьма распространено мнение, что каждая терраса вавилонских зиккуратов была посвящена тому или иному небесному телу и красилась в особый цвет: Сатурн (чёрный цвет), Меркурий (белый цвет), Венера (пурпурный цвет), Юпитер (синий цвет), Марс (красный цвет), Луна (серебряный цвет), Солнце (золотой цвет). Однако достоверных данных о том, что было именно так, на данный момент не обнаружено.