Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 см, а медіана проведена до бічної сторони 5 см.Знайдіть бічну сторону трикутника.
Математика
Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 см, а медіана проведена до бічної сторони 5 см.Знайдіть бічну сторону трикутника.
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Розв'язання прикріплено у додатку. Задачу розв'язано за допомогою теореми про суму квадратів діагоналей паралелограма.
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