Твір міркування на тему користь і шкода комп’ютера . Сочинение размышление на тему польза и вред компьютера.

Українська мова
Твір міркування на тему користь і шкода комп’ютера . Сочинение размышление на тему польза и вред компьютера.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Чи корисний комп"ютер?Думки часто розбігаються.Спробуємо найти правду.  Подивимось з хорошої сторони.Комп"ютер допомагає вчитися,тут можна знайти й прочитати книги й важливу інформацію.  Тепер погана сторона.Комп"ютер псує очі,він їх пересушує,адже ми кліпаємо очима сидячи за комп"ютером тільки раз-два в хвилину.  Отже комп"ютер корисний,просто сидіти за ним багато не треба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите!! Рассчитать массу и число частиц которое содержится в 1.5 моль N2 и 1.5 моль О2.
Ответить
Биология
В какой цвет необходимо покрасить каждый ряд пирамиды зиккурады
Ответить
Математика
Номер 4 где надо какое число 3,5,12 являетсякорнем
Ответить
Биология
Почему биологическое разнообразие относят к условиям обеспечивающим устойчивос??ь биосферы?
Ответить
Английский язык
Лист на роботу ...устроиваться ... на анг мове
Ответить