Твір міркування на тему користь і шкода комп’ютера . Сочинение размышление на тему польза и вред компьютера.

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Чи корисний комп"ютер?Думки часто розбігаються.Спробуємо найти правду. Подивимось з хорошої сторони.Комп"ютер допомагає вчитися,тут можна знайти й прочитати книги й важливу інформацію. Тепер погана сторона.Комп"ютер псує очі,він їх пересушує,адже ми кліпаємо очима сидячи за комп"ютером тільки раз-два в хвилину. Отже комп"ютер корисний,просто сидіти за ним багато не треба.