Сократить дробь: 29*35/43*40

Математика
Сократить дробь: 29*35/43*40
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Автор: Гость
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Гость:
29*35/43*40= 29*7 /43* 8 = 203/344
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