Дубровский. Пересказ,глава 9. Эпизод ОБЕД В ПОКРОВСКОМ.

Гость: Гость:

Описывается храмовый праздник, который проводит Троекуров в своей усадьбе. Приезжает много гостей. Среди них опоздавший, тот самый лжесвидетель на суде Антон Пафнутьевич Спицын. Он вовсеуслышанье заявил, что боялся разбойников Дубровского, так как у него с собой припрятана большая сумма денег. Начинается обсуждение темы про шайку Владимира Дубровского. Помещица Анна Савишна утверждает, что Дубровский справедлив и грабит не всех. Например, у нее он не стал отбирать деньги, когда узнал, что она отправляет их своему сыну в гвардию. Исправник заметил, что он обязательно поймает разбойников и у него имеются сведения о приметах главаря Владимира Дубровского. На что Троекуров заметил, что под этими приметами можно распознавать любого. Далее Троекуров самоуверенно заявил, что он не боится разбойников. Если на него будет нападение, то он сможет справиться с шайкой самостоятельно. И тут же рассказывает историю про медведя и о смелости Дефоржа.