Помогите написать о родственнике на английском языке.
Английский язык
Помогите написать о родственнике на английском языке.
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Гость:
Hi! Today I will tell you about my mum. She is thirty five. She has got long, blond hair. She looks yang. She puts on make up every day. She is a teacher. She teached English lesson in secondary school
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