Нужен краткий рассказ о "Сказке о медведихе"
Литература
Нужен краткий рассказ о "Сказке о медведихе"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведица пошла гулять с медвежатами. Мужик с рогатиной убил медведицу и подарил жене её шкуру и трёх медвежат. Медведь узнаёт о случившемся и плачет, сокрушаясь о своей медведице. К медведю-боярину приходят звери: волк-дворянин, бобр-торговый гость, ласточка-дворяночка, белочка-княгинечка, лисица-подъячиха и казначеиха, скоморох горностаюшка, байбак-игумен, зайка-смерд, целовальник-еж. На этом сказка обрывается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого?
Химия
Массовые доли химических элементов в некотором органическом веществе составляют: углерода- 84,21%, водорода- 15,79%. Относительная плотность паров ...
Математика