Що означають записи:2C 5Zn 10S 5Fe 2H2O 8N2 3O 3O2?Допоможіть будь ласка!!!
Химия
Що означають записи:2C 5Zn 10S 5Fe 2H2O 8N2 3O 3O2?Допоможіть будь ласка!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C - 2 атоми Карбону 5Zn - 5 атомів Цинку 10S - 10 атомів Сульфуру 5Fe - 5 атомів Феруму 2H2O - 2 молекули води 8N2 - 8 молекул азоту 3O - 3 атома Оксигену 3O2 - 3 молекули кисню
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