Установіть взаємозв`язок між тектонічними структурами, формами рельєфу і корисними копалинами.
География
Установіть взаємозв`язок між тектонічними структурами, формами рельєфу і корисними копалинами.
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