Аргументированно ответьте на вопрос. зависит ли от спряжения глагола выбор гласных в суффиксах причастий настоящего времени?

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Да, есть правила на эту тему. В действительных причастиях настоящего времени пишутся суффиксы -ущ-, -ющ- , если причастия образованы от глаголов первого спряжения, суффиксы -ащ-, -ящ-, если образованы от глаголов второго спряжения. В страдательных причастиях настоящего времени пишется суффикс -ем-, если причастие образовано от глаголов первого спряжения, суффикс -им-, если образовано от глаголов второго спряжения.