Сколько вариантов постановки запятых может быть в предложении“Придёт мама обещала"
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Сколько вариантов постановки запятых может быть в предложении“Придёт мама обещала"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придет, мама обещала. Придет мама, обещала Ответ: только 2
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