Розв'язати нерівність х²+4÷х-4lt;х
Математика
Розв'язати нерівність х²+4÷х-4lt;х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5.8 т к х2 равен 5 тогда 25+4=29 и еще поделить на х-4 так вот и получается что х=5.8))
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