Как определить точное географическое положение пункта по карте?
География
Как определить точное географическое положение пункта по карте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широта(северная,южная) и долгота(западная,восточная)
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