Помогите с физикой! Срочно! Ответ F/16
Физика
Помогите с физикой! Срочно! Ответ F/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=G*m*m/r^2 F1=G*m*m/2*2*(2r)^2 F/F1=G*m*m*2*2*4r^2/G*m*m*r^2 F/F1=16/1 F=16F1 F1=F/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
На листе бумаги начерчен прямой угол. Линейка, оставаясь все время перпендикулярной к биссектрисе этого угла, движется по бумаге со скоростью 10 см...
Русский язык
Аргументированно ответьте на вопрос. зависит ли от спряжения глагола выбор гласных в суффиксах причастий настоящего времени?
Русский язык