Міркування на тему чому ластівки відлітають найперші?
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Міркування на тему чому ластівки відлітають найперші?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бо вони тендітні пташки і баяться холоду
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