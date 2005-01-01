Помогите написать сочинение на тему день народного единства

Гость: Гость:

Еликий полководец, сильная личность, сумевший сделать невозможное - объединить столетиями враждующие княжества. Святой, с именем которого неотрывно связывают победы русских полков тогда, сейчас, в будущем. Воин, страж земли русской, не пожалевший себя ради дела правого, смертью своей и победой своей сплотивший все войско русское. Это лишь отдельные крупицы нашей истории, но слитые вместе они символизируют одну из исконных и наиболее характерных черт русского народа - единство. Всегда, во все времена и при любой власти, перед нашим государством вставали серьезные проблемы, грозные враги, суровые невзгоды и опасности... И всегда находилась сила, способная сплотить народ, способная влить в наши сердца волю к победе, стремление к свободе, высшую цель. Всегда все препятствия на нашем пути рушились под натиском Великого Русского Народа, несокрушимого в своих порывах, неколебимого в своем единстве, неустрашимого в своих стремлениях к высшему благу! 4 ноября - день Казанской иконы Божьей Матери - с 2005 года отмечается как «День народного единства». 4 ноября 1612 г. войны народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе