Замените пословицы разных народов русскими пословицами, выражающими такой же смысл. Плиз помогите!

Гость: Гость:

Везде хлеб с коркой (литовская). - Нет розы без шипов. Спешащий таракан в суп попадет (удмуртская). - Поспешишь – людей насмешишь. Нечего ругать кошку, когда сыр съеден (французская). - После драки кулаками не машут. Как постелешь, так и поспишь (гагаузская). - Как аукнется, так и откликнется. Жена и муж – словно палочки для еды: всегда парой (вьетнамская). - Муж и жена – одна сатана. Во рту козла – трава сладкая (персидская). - На вкус и цвет товарища нет. Полученный уксус лучше обещанной халвы (персидская). - Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Если бы у моей тетки росла борода, она была бы моим дядей (персидская). - Если бы да кабы во рту росли грибы.