Хелп Помогите составить 40 вопросов по капитанской дочке Очень прошу срочно над??

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Хелп Помогите составить 40 вопросов по капитанской дочке Очень прошу срочно над??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Под чьей опекой после спасения была Маша Миронова? 2. В каких эпизодов Гринев скрывает правду от Пугачёва? 3. Чей донос привел к аресту Гринева ? 4,О ком из героев романа, Пугачев говорил ,,Убить старую ведьму,, 5,Кто приводит в исполнение смертного приговора Пугачева 6. Что было решено на совете в Оренбурге 7. Чем закончилась семейная записка Гринёва 8.Почему отец не устроил Гринева в Петербург 9 Кто прятал машу в своем доме? 1)Характер капитана Миронова (Что о нем говорит Андрей Карлович, и каким он видеться Гринёву) 2)Первое впечатление Гринёва о прибывании в крепость 3)Что гринёв подумал о Швабрине? 4)Его первоначальное отношение к Маше Мионовой 5)Кто и почему распоряжается к крепости 6)Как изменилось отношение Гринёва к капитанской семье 7)Почему Гринёв начал писать стихи 8)Что послужило Гринёва к ссоре с Швабрина. 9)Что защищал Гринева на дуэле. 1. Расскажи о семье Гринёвых, её составе, обычаях, нравственных принципах. 2. Кем были для Петруши Гринёва Бопре и Савельич? Какую роль они сыграли в его детстве? 3. Кто такой Вожатый (гл. 2)? Как его отблагодарил Гринёв? 4. Как Гринёв объяснил генералу выражение «держать в ежовых рукавицах»? (гл.2) Каков истинный смысл этого выражения? 5. Расскажи об обитателях Белогорской крепости: о капитане Миронове, его семье. 6. Расскажи о Швабрине? 7. Почему так быстро удалось Пугачёву взять крепость? 8. Как приняли смерть Иван Кузьмич, Иван Игнатьич, Василиса Егоровна? 9. Какую сказку рассказывает Пугачёв Гринёву? В чём её смысл? Что ему отвечает Гринёв? (гл.11) 10. Почему Гринёву пришлось расстаться с Машей после вызволения её из плена? 11. По чьей вине Гринёв привлечён к суду? Как он сначала на это реагировал? Почему у него пропала уверенность в своём оправдании? 12. Какое наказание грозило Гринёву? Кто его спас? 13. Что думал Пугачёв о своих «товарищах» по оружию? (конец 11главы) 14. Как звали Савельича? 15. Объясни как ты понимаешь значение следующих слов: Старик был тронут. (стр.194) Ты будешь за нас ходатаем. 16. Почему Гринёв ничего не смог возразить в своё оправдание против обвинений Швабрина ? (стр. 199-200) 17. За что Гринев был благодарен Швабрину, который обвинил его в связи с Пугачёвым? 18. Как приняли Марью Ивановну родители Петра Гринёва? (гл. 14) 19. Кого встретила утром в саду Марья Ивановна, приехав в Софию? (гл. 14) 20. Как ты думаешь, как удалось Марье Ивановне убедить императрицу в невиновности Петра Гринёва? 21. Какими словами напутствовал отец Петрушу, провожая на службу? (гл. 1) 22. Какой урок преподал Гринёву Зурин? Где он с ним познакомился? 23. Во 2-й главе Вожатый мудрёно разговаривает с хозяином постоялого двора. Как ты понимаешь их разговор? 24. За что Швабрина перевели из гвардии в гарнизон Белогорской крепости? 25.Как характеризует Марью Ивановну Швабрин? Какою её видит Гринёв? (стр121 – 123) 26. Какие порядки были заведены в крепости? 27. Как отреагировали родители Гринёва на его письмо с известие о том, что он хочет жениться на Марье Ивановне? 28. Откуда в крепости узнали о том, что на них собирается напасть Пугачев? 29. Какой была армия Пугачёва? (стр. 141,152-153) 30. Как удалось Маше Мироновой, капитанской дочке, уцелеть и не погибнуть вместе с родителями? 31. Почему Пугачёв не казнил Петра Гринёва? 32. Что стало со Швабриным после того как Пугачёв захватил крепость? 33. Как Гринёву удалось объяснить Пугачёву зачем он вернулся в крепость после её осады спустя некоторое время? 34. После какого события Гринёв решился самостоятельно ехать в осаждённую Пугачёвым крепость? 35. Как вёл себя Швабрин в отношении Марьи Ивановны, когда она оказалась в плену?
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