Преобразуйте произведение в многочлен -4х*(2х2-5х+3)

Алгебра
Преобразуйте произведение в многочлен -4х*(2х2-5х+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x*(2x2-5x+3)=-4x*(4-5x+3)=4x*(7-5x)=28x-20x^2(в квадрате)
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