В 2 предложениях содержание сказки царевна лягушка
Литература
В 2 предложениях содержание сказки царевна лягушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевич нашёл себе прекрасную жену но очень быстро потерял её по своей глупости. Собрав все силы он наше лягушку несмотря на приграды которые были на пути и они жили долго и счастливо
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