Химический способ очистки этана от примеси этилена?
Химия
Химический способ очистки этана от примеси этилена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н2С=СН2+Вr2=ВrН2С-СН2Вr
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