Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.
Математика
Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его вес должен весить около 800 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Эти российские гидроэлектростанции расположены в сибири и входят в 10 самых мощны?? ГЭС мира кроме ...
Английский язык
Математика