Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.

Математика
Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его вес должен весить около 800 грамм
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