Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.

Математика

Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответа. ответ :вемы,скорее всего покажут вес около:1)80г2)800г3)8кг 4)80 кг.

Автор: Гость