Мне нужно узнать какие ветры бывают , и их определение .

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. Помимо воздушных течений выделяют также и местные ветра. Среди них, бриз, фён, бора, сирокко. Бриз – это теплый ветер, который характерен для мест, близко расположенных морю. Ночью движение воздуха направлено с берега к морю. Дневной бриз дует с моря на берег и называется морским бризом. Фён – легкий ветер, который характерен для гористой местности. Дует он, как правило, с гор на равнину. Бора – это резкий сильный ветер, направление которого также подобно фёну. Он дует с гор на побережье. Сирокко – сильный южный ветер, который характерен для Северной Африки, а также близлежащих регионов. Этот вид ветра зарождается в пустыне Сахара. Он несет очень жаркий и сухой воздух.