Мне нужно узнать какие ветры бывают , и их определение .
География
Мне нужно узнать какие ветры бывают , и их определение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Помимо воздушных течений выделяют также и местные ветра. Среди них, бриз, фён, бора, сирокко. Бриз – это теплый ветер, который характерен для мест, близко расположенных морю. Ночью движение воздуха направлено с берега к морю. Дневной бриз дует с моря на берег и называется морским бризом. Фён – легкий ветер, который характерен для гористой местности. Дует он, как правило, с гор на равнину. Бора – это резкий сильный ветер, направление которого также подобно фёну. Он дует с гор на побережье. Сирокко – сильный южный ветер, который характерен для Северной Африки, а также близлежащих регионов. Этот вид ветра зарождается в пустыне Сахара. Он несет очень жаркий и сухой воздух.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Крупного ежа посадили на весы как ты думаешь что скорее всего покажут весы? выбери наиболее подходящий ответ и поставь + в( ) рядом с номером ответ...
Математика
Окружающий мир
Эти российские гидроэлектростанции расположены в сибири и входят в 10 самых мощны?? ГЭС мира кроме ...
Английский язык