ХИМИЯ 9 КЛАСС! ПОМОГИИИИИИТЕЕЕЕЕ! СРОООЧНО НА ЗАВТРА!
Химия
ХИМИЯ 9 КЛАСС! ПОМОГИИИИИИТЕЕЕЕЕ! СРОООЧНО НА ЗАВТРА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 упражнение точно относятся по б и г во 2 упражнении а) Br восстановитель, Cl окислитель б)H окислитель, Mg восстановитель
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