Какая складчатость у алданского нагорья
География
Какая складчатость у алданского нагорья
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Гость:
Представлен небольшими складчато- ступенчатыми собками. Их средняя высота составляет 800-1200м. Наивысшая точка 2300м. Большое влияние оказало активная вулканическая деятельность.Полезные ископаемые в этом нагорье-золотые руды.
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