Вычеслить: (0.2) в 20 степени * на 5 в 21 степени + 2 в 6 степени * на 5 в 6 степени : на 10 в 5 ст??пени

Алгебра

Вычеслить: (0.2) в 20 степени * на 5 в 21 степени + 2 в 6 степени * на 5 в 6 степени : на 10 в 5 ст??пени

Автор: Гость