Из этих слов составить предложения : лихорадка,озноб,пот,заяц,голова
Русский язык
Из этих слов составить предложения : лихорадка,озноб,пот,заяц,голова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самочувствие мое было ужасным: голова болела, чувствовалась лихорадка и озноб, все тело покрыл холодный пот, поэтому я трясся от ветра, как заяц.
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