Найти приближенное значение функции f(x)=3x^3-x^2+5x-1 при x=3,02. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ??АДО . БАЛЛАМИ НЕ ОБИЖУ.

Математика

Найти приближенное значение функции f(x)=3x^3-x^2+5x-1 при x=3,02. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ??АДО . БАЛЛАМИ НЕ ОБИЖУ.

Автор: Гость