Найти приближенное значение функции f(x)=3x^3-x^2+5x-1 при x=3,02. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ??АДО . БАЛЛАМИ НЕ ОБИЖУ.
Математика
Найти приближенное значение функции f(x)=3x^3-x^2+5x-1 при x=3,02. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ??АДО . БАЛЛАМИ НЕ ОБИЖУ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)= 3*3.02^3 - 3.02^2 - 5*3.02 - 1 f(x)=82.63 - 9.12 - 15.1 - 1 f(x)=57.41
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