Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! 6 класс!!! Синонимы к слову - сувенир, обелиск, пейзаж, дискуссия, абсурд, дефект, инцидент.
Русский язык
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! 6 класс!!! Синонимы к слову - сувенир, обелиск, пейзаж, дискуссия, абсурд, дефект, инцидент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сувенир - подарок, памятка. Обелиск - памятник, статуя. Пейзаж - ландшафт, местность, картина природы. Дискуссия - спор, разговор, монолог. Абсурд - хаос, бред. Дефект - изъян, отклонение. Инцидент - случай, происшествие.
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