Химия. Помогите, пожалуйста! В каком(каких) случае(случаях) реакция не будет происходить? выберите ответ А. Zn+CuSO(4 - индекс у О) Б. Zn+MgCl2 В. Cu+AgNO3 Г. Cu+FeSO4
Химия
Химия. Помогите, пожалуйста! В каком(каких) случае(случаях) реакция не будет происходить? выберите ответ А. Zn+CuSO(4 - индекс у О) Б. Zn+MgCl2 В. Cu+AgNO3 Г. Cu+FeSO4
Ответ(ы):
Гость:
Б и Г, потому что в ряду напряжений металлов (в Б) Mg силнее,чем Zn, и в Г Fe сильнее,чем Cu они не смогут вытеснить их
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