Химия. Помогите, пожалуйста! В каком(каких) случае(случаях) реакция не будет происходить? выберите ответ А. Zn+CuSO(4 - индекс у О) Б. Zn+MgCl2 В. Cu+AgNO3 Г. Cu+FeSO4

Химия
Химия. Помогите, пожалуйста! В каком(каких) случае(случаях) реакция не будет происходить? выберите ответ А. Zn+CuSO(4 - индекс у О) Б. Zn+MgCl2 В. Cu+AgNO3 Г. Cu+FeSO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б и Г, потому что в ряду напряжений металлов (в Б) Mg силнее,чем Zn, и в Г Fe сильнее,чем Cu они не смогут вытеснить их
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложений с обособлеными определением
Ответить
Математика
Найдите значение выражения а+б+с при а=0,5; б=2,8; с=-10
Ответить
Алгебра
Предложения с союзом как ..так и
Ответить
Алгебра
докажите тождество x^2-5x+6=(x-2)(x-3)
Ответить
Математика
Дана арифметическая прогрессия 11, 7, 3, ... Какое число стоит в этой последовательности на 7-м месте?
Ответить