Хлорофилл строение и функции
Биология
Хлорофилл строение и функции
Ответ(ы) на вопрос:
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Хлорофилл - зеленый пигмент свойственный растениям , который окрашивает его в зеленый цвет. Хлорофилл помогает растениям использовать фотосинтез т.е. без него не возможен фотосинтез.
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