Хорда АВ стягивает дугу, равную 75о, а хорда АС – дугу в 112о. Найдите угол ВАС
Геометрия
Хорда АВ стягивает дугу, равную 75о, а хорда АС – дугу в 112о. Найдите угол ВАС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полная дуга 360 градусов значит 180-187=173;угол ВАС= 173/2=86.5градусов
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