Хорда,равная 10 см, стягивает дугу окружности в 90°.Найдите расстояние от цетра окружности до хорды?

Математика
Хорда,равная 10 см, стягивает дугу окружности в 90°.Найдите расстояние от цетра окружности до хорды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АОВ равнобедренный, т.кАО и ВО радиусы окр; построй окружность с ц.О, проведи оси под прямым углом, одна четверть будет 90 градусов, точки пересечения осей с окружностью обозначь А и В, из т О проведи перпендикуляр к АВ, т. пересечения обозначь Е. Т.к. треугольник АОВ равнобедренный, то углы ОАВ и ОВА будут по 45 градусов. теперь рассмотрим треугольник АОЕ, угол ОАЕ-45 гр. и этот треугольник прямоугольный, значит он тоже равнобедренный и АЕ=ОЕ=10 / 2=5
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