Нужно найти сказуемое и подлежащее? Оказалось что волосы это совсем не так просто!Они могут многое рассказать о человеке и стать важнейшей составляющей имиджа человека.
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Нужно найти сказуемое и подлежащее? Оказалось что волосы это совсем не так просто!Они могут многое рассказать о человеке и стать важнейшей составляющей имиджа человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подл:волосы, они сказ:многое рассказать, стать
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