Нужно найти сказуемое и подлежащее? Оказалось что волосы это совсем не так просто!Они могут многое рассказать о человеке и стать важнейшей составляющей имиджа человека.

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Нужно найти сказуемое и подлежащее? Оказалось что волосы это совсем не так просто!Они могут многое рассказать о человеке и стать важнейшей составляющей имиджа человека.

Автор: Гость