Ху-х/у=6, 3ху+2х/у=28 Решите, пожалуйста, систему
Алгебра
Ху-х/у=6, 3ху+2х/у=28 Решите, пожалуйста, систему
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Ответ: (-2;-2), (-2;2), (2;-2), (2;2)
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