В каком варианте во всех словах, обозначающих названия лица по роду деятельности, в суффиксе пишется буква Ч? Выберите вариант ответа: Танцов…ик, барабан…ик Смен…ик, свар…ик Разнос…ик, камен…ик Подпис...ик, перебеж…ик Гр...
Русский язык
В каком варианте во всех словах, обозначающих названия лица по роду деятельности, в суффиксе пишется буква Ч? Выберите вариант ответа: Танцов…ик, барабан…ик Смен…ик, свар…ик Разнос…ик, камен…ик Подпис...ик, перебеж…ик Груз…ик, съём…ик
Ответ(ы):
Гость:
Подписчик и перебежчик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Посоветуйте, пожалуйста, книгу, чтобы главный герой был мальчик подросток или мож??о несколько мальчиков, жанра приключения или фэнтези
Другие предметы
Русский язык