В каком варианте во всех словах, обозначающих названия лица по роду деятельности, в суффиксе пишется буква Ч? Выберите вариант ответа: Танцов…ик, барабан…ик Смен…ик, свар…ик Разнос…ик, камен…ик Подпис...ик, перебеж…ик Гр...

Русский язык
В каком варианте во всех словах, обозначающих названия лица по роду деятельности, в суффиксе пишется буква Ч? Выберите вариант ответа: Танцов…ик, барабан…ик Смен…ик, свар…ик Разнос…ик, камен…ик Подпис...ик, перебеж…ик Груз…ик, съём…ик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подписчик и перебежчик
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