1) 12/17+15/24+3/8+5/17 2) 3/7+5/9+4/9+4/7 Надо найти общий знаменатель.
Математика
1) 12/17+15/24+3/8+5/17 2) 3/7+5/9+4/9+4/7 Надо найти общий знаменатель.
Ответ(ы):
Гость:
1) используй свойство сложения 12/17+5/17=17/17=1 15/24+3/8=(15+3·3)/24=24/24=1 значит все выражение 1+1=2. 2) 3/7+5/9+4/9+4/7=(3/7+4/7)+(5/9+4/9)= 7/7+9/9= 1+1=2.
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