Укажите причастие. 1. золотистый закат.2. золотящаяся рожь.

Русский язык
Укажите причастие. 1. золотистый закат.2. золотящаяся рожь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. Золотящаяся рожь.
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