Хозяйственное использование Черного моря и Азовского???

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Хозяйственное использование Черного моря и Азовского???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Чёрное и Азовское моря представляют собой единый Азово-Чёрноморский бассейн. Природный и животный мир этих морей имеет много общего.Хозяйственная деятельность человека привела к загрязнению Азовского бассейна промышленными и сельскохозяйственными отходами.Это сточные воды: с отходами, выбросами, ядохимикатами и  различными химическими соединениями и кислотами, непригодными для жизни всего живого.Так например: Нефтеналивные заводы и причалы (Туапсе,Новороссийск). 2.Орошение, которые приводит к дефициту водных ресурсов. 3. Вред от Коммунальных хозяйств и сточных  вод(канализация),дождевых и талых вод, которые загрязняют моря. 4.Рыболовство. Ловля запретных видов рыб,( а иногда и вымирающими видами ловля, которых-ЗАПРЕЩЕНА ).Такое вмешательство человека ведёт  к исчезновению ценных пород  рыб и растений .Охрана природы, восстановление и умножение ресурсов морской среды становятся ныне особенно актуальными в связи с нерасчетливым использованием богатств моря и усиливающимся загрязнением его вод. В настоящее время все шире обсуждается вопрос о создании морских заповедных зон, национальных морских парков, в которых допускается лишь ограниченная рыбная ловля. 5.Водный транспорт.Пароходы, катера и малые суда наносят немалый вред .Утечки топлива и мусор пагубно влияют на состояние морской воды. 6 Курорт.Необходимость в  обеспечении  сохранности запасов и качестве курортных ресурсов и природной среды в целом.
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