Хозяйственное использование Черного моря и Азовского???

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1.Чёрное и Азовское моря представляют собой единый Азово-Чёрноморский бассейн. Природный и животный мир этих морей имеет много общего.Хозяйственная деятельность человека привела к загрязнению Азовского бассейна промышленными и сельскохозяйственными отходами.Это сточные воды: с отходами, выбросами, ядохимикатами и различными химическими соединениями и кислотами, непригодными для жизни всего живого.Так например: Нефтеналивные заводы и причалы (Туапсе,Новороссийск). 2.Орошение, которые приводит к дефициту водных ресурсов. 3. Вред от Коммунальных хозяйств и сточных вод(канализация),дождевых и талых вод, которые загрязняют моря. 4.Рыболовство. Ловля запретных видов рыб,( а иногда и вымирающими видами ловля, которых-ЗАПРЕЩЕНА ).Такое вмешательство человека ведёт к исчезновению ценных пород рыб и растений .Охрана природы, восстановление и умножение ресурсов морской среды становятся ныне особенно актуальными в связи с нерасчетливым использованием богатств моря и усиливающимся загрязнением его вод. В настоящее время все шире обсуждается вопрос о создании морских заповедных зон, национальных морских парков, в которых допускается лишь ограниченная рыбная ловля. 5.Водный транспорт.Пароходы, катера и малые суда наносят немалый вред .Утечки топлива и мусор пагубно влияют на состояние морской воды. 6 Курорт.Необходимость в обеспечении сохранности запасов и качестве курортных ресурсов и природной среды в целом.