Один междугородный автобус вышел в 23:00 ноль-ноль минут из города Перми в Уфу в это ??е время навстречу ему из Уфы выехал другой автобус 2 часа ночи наклейки сутки они встретились Чему равно расстояние от Уфы до Перми если Ско...

Математика

Один междугородный автобус вышел в 23:00 ноль-ноль минут из города Перми в Уфу в это ??е время навстречу ему из Уфы выехал другой автобус 2 часа ночи наклейки сутки они встретились Чему равно расстояние от Уфы до Перми если Скорость одного автомобиля равна 60 километров в час а другого 65 километров в час

Автор: Гость