Один междугородный автобус вышел в 23:00 ноль-ноль минут из города Перми в Уфу в это ??е время навстречу ему из Уфы выехал другой автобус 2 часа ночи наклейки сутки они встретились Чему равно расстояние от Уфы до Перми если Ско...
Математика
Один междугородный автобус вышел в 23:00 ноль-ноль минут из города Перми в Уфу в это ??е время навстречу ему из Уфы выехал другой автобус 2 часа ночи наклейки сутки они встретились Чему равно расстояние от Уфы до Перми если Скорость одного автомобиля равна 60 километров в час а другого 65 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
1) 60+65=125(км/ч)-скорость сближения 2) 24-23+2=3(ч)-время в пути 3) 125*3=375(км)-расстояние между городами
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