Художні засби до вірша ''ти знаєш що ти людина''

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Тема твору: роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожний повинен встигнути покохати, зробити добрі справи. Ідея: заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити. Основна думка: людина — велике створення на землі, вмій з гордістю носити це ім’я, кожна людина неповторна. Композиція «Ти знаєш, що ти — людина?» Поезія починається з риторичних запитань, після чого В. Симоненко вмотивовано пояснює про смисл і призначення людини на землі, швидкоплинність її життя. Автор твору наголошує на тому, що людина повинна поспішати жити, робити добрі справи, залишаючи по собі слід. Вірш складається з чотирьох куплетів, кожний з який містить по п’ять рядків. Проблематика «Ти знаєш, що ти — людина?» – людина і суспільство (призначення людини на землі); індивідуальність кожної людини; швидкоплинність часу і життя. Художні засоби: Повтори: Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні.Риторичні запитання: «Ти знаєш, що ти — людина?» «Ти знаєш про це чи ні?»Риторичний оклик: «Гляди ж не проспи!» Епітети: «люди добрі, ласкаві, злі», «усмішка, мука єдина».