Хуторянин привёз на рынок 12мешков картофеля , по 50кг в каждом . Картофель он продал по цене35 центов за киллограм . СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫРУЧИЛ ХУТОРЯНИН ОТ ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ?

Математика

Хуторянин привёз на рынок 12мешков картофеля , по 50кг в каждом . Картофель он продал по цене35 центов за киллограм . СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫРУЧИЛ ХУТОРЯНИН ОТ ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ?

Автор: Гость