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А) 7х+2,4=34,6 б) (у-1,8):8=0,7
Математика
А) 7х+2,4=34,6 б) (у-1,8):8=0,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)34.6-2.4=32.2 32.2:7=4.6 б)0.7x8=4.8 4.8+1.8=6.6
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