Морфологический разбор слов: 1)недвижнее 2)навсегда 3)всю
Русский язык
Морфологический разбор слов: 1)недвижнее 2)навсегда 3)всю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма - весь разряд по значению- определительное рода не имеется падеж именительный множественное число Всегда - наречие, нач. форма - всегда, времени, неизм. слово, обстоятельство
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