Напишите рецензию на любое произведение

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Вот.Анализ «Евгений Онегин» может быть использован в качестве основы для написания сочинения. «Евгений Онегин» - первый реалистический роман в стихах в русской и мировой культуре. Белинский назвал роман - «энциклопедией русской жизни» . В произведении подняты главные проблемы первой четверти 19 века: проблема лишнего человека, экономические вопросы, назревание крестьянской реформы. Даны почти все слои тогдашние слои общества: показано поместное дворянство, московское дворянство, петербургское дворянство, народ. В тексте показана эволюция личности на страницах романа. Этапы личностного роста: пребывание Онегина в свете, в деревне, попытка к крестьянским реформам, дружба с Ленским, смерть друга, любовь к Татьяне, путешествие. Евгений был молодым петербуржцем, на время начала романа ему двадцать шесть лет. Автор коротко описывает его жизнь: он учился «чему – нибудь и как – нибудь », тоесть был совершенно не приучен к работе. Светскую жизнь он начал вести в 16 лет, и очень скоро она ему наскучила, потому что была предсказуема и однообразна. Вместе с тем она совсем надоела герою («Но был ли счастлив мой Евгений?» ) Лицемерие убило в нем юношескую мечтательность и романтику, сделали его пародией других. Евгений мастерски изображал чувства, чтобы преуспеть в светском обществе и, достигнув предела, разочаровался. В деревне он продолжал скучать. Онегин уехал, потому что хотел убежать от самого себя, но сил на раскаяние и перемену не было. После убийства Ленского Евгений страдает, но боязнь сплетен и клеветы оказались сильнее ощущения собственной неправоты. Эгоизм лежит в основе отношения Онегина к Татьяне. Герой пушкинского романа не пожелал ответить на чувства наивной девушки, даже понимая, что она достойна любви. Главный герой не захотел менять свои привычки: Я, сколько ни любил бы вас, Привыкнув, разлюблю тотчасОднако Евгений страстно влюбляется в Татьяну, когда та становится знатной дамой, представительницей столичного общества. Образ Онегина открывает галерею «лишних людей! В русской литературе. Это типичный герой той эпохи, которого таким сделало общество.