Какая численность у животных,На Земле
География
Какая численность у животных,На Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время учёные насчитывают более 1,6 млн. видов животных. Тем не менее ни один ученый-зоолог не сможет дать точный ответ на простой вопрос: а сколько же всего животных на земле?
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